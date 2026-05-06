Трамп объявил о приостановке операции в Ормузском проливе – Вашингтон вновь оказался в тупике

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке миссии «Проект Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив. Таким образом, блокада судоходства в акватории продолжается. Что это означает и почему США и Израиль вновь оказались перед сложным выбором – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Слабые аргументы Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ранее широко разрекламированной миссии «Проект Свобода», направленной на обеспечение прохода судов через Ормузский пролив.

«Пока блокада будет оставаться в силе, «Проект Свобода» (движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение», – написал президент США в соцсети Truth Social.

Такое решение Дональд Трамп объяснил рядом причин: «по просьбе Пакистана и других стран», «огромными военными успехами США, достигнутыми в ходе кампании против Ирана», а также «значительным прогрессом в достижении полного и окончательного мирного соглашения с Ираном».

Объяснения выглядят не слишком убедительно: ссылка на просьбы Пакистана напоминает советскую формулу «по просьбам трудящихся», военных успехов США в Иране фактически не наблюдается – трудно говорить об успехе, если цели американской военной кампании на Ближнем Востоке не были достигнуты. А заявления о «прогрессе в мирных переговорах» выглядят сомнительно на фоне того, что Иран раз за разом отказывается вести такие переговоры.

Госсекретарь США Марко Рубио вслед за Дональдом Трампом сообщил, что американская операция против Исламской Республики под названием «Эпическая ярость» завершена.

«Эпическая ярость» завершена, конгресс уведомлен. Мы закончили этот этап», – заявил Рубио на брифинге в Белом доме.

Блокада судоходства в акватории продолжается

Что такое «Проект Свобода»

Такое громкое название получила задуманная США операция по восстановлению прохода судов через Ормузский пролив. О ней Вашингтон с большой помпой объявил 4 мая. Суть операции – прорыв блокады Ормузского пролива со стороны Ирана.

Речь идет о военном сопровождении торговых судов, стремящихся беспрепятственно проходить через этот важнейший международный торговый коридор. Для этого США намерены задействовать в Ормузском проливе эсминцы с управляемым ракетным вооружением, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и около 15 тыс. военнослужащих.

В Персидском заливе близ Ормузского пролива, по данным поставщика морской аналитики MarineTraffic, заблокировано до 2 тыс. судов. Каждый день простоя наносит огромные убытки и негативно сказывается на мировых ценах на нефть и газ.

Реакция Ирана

Сразу после объявления США операции «Проект Свобода» начала поступать противоречивая информация об ударах иранских военных по кораблям, пытающимся нарушить блокаду.

Например, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на МИД страны сообщило об ударах по двум связанным с Сеулом судам. ОАЭ также заявили об атаке на один из танкеров.

Кстати, в ОАЭ системы ПВО в настоящее время активно перехватывают ракеты и беспилотники, запускаемые со стороны Ирана. Днем ранее жители страны также сообщали о громких звуках в разных районах.

В эмирате Эль-Фуджайра произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса после атаки беспилотника, запущенного, как утверждается, со стороны Ирана. Эль-Фуджайра подвергается атакам не случайно – именно здесь проходит стратегически важный нефтепровод, доставляющий нефть из Абу-Даби к Оманскому заливу. Это позволяет экспортировать сырье в обход Ормузского пролива.

Трубопровод обеспечивает отгрузку порядка 1–1,5 млн баррелей нефти в сутки, что особенно важно в условиях блокады пролива.

Почему США поставили «Проект Свобода» на паузу

Очевидно, что очередная широко разрекламированная военная операция США в Ормузском проливе столкнулась с серьезными трудностями. Иран не только атакует суда, пытающиеся нарушить блокаду, но и наносит удары по альтернативным маршрутам экспорта нефти через ОАЭ.

Пока США не могут эффективно этому противостоять: у Ирана имеются многочисленные ракетные, торпедные и патрульные катера, морские мины, безэкипажные катера-камикадзе, БПЛА-камикадзе, а также ракетные комплексы с противокорабельными крылатыми и баллистическими ракетами.

Чтобы хотя бы частично нейтрализовать иранские возможности, США пришлось бы взять под полный контроль северное побережье Ормузского пролива протяженностью около 150–167 километров. Однако сделать это без полноценной наземной военной операции практически невозможно, а на такой сценарий США и их союзник Израиль пока идти не готовы.

Воздушные удары США по Ирану после 28 февраля не привели к потере Тегераном контроля над Ормузским проливом.

Ситуация для Вашингтона складывается крайне невыгодно. С одной стороны, США объявили о «победе» над Ираном и завершении операции «Эпическая ярость». С другой – практически сразу после этого была анонсирована новая операция – «Проект Свобода» – по разблокировке пролива. Возникает закономерный вопрос: зачем начинать новую операцию, если Иран уже якобы побежден?

При этом Вашингтон почти сразу поставил «Проект Свобода» на паузу – якобы по просьбе Пакистана и других стран. Складывается впечатление, что США пока не понимают, как выйти из сложившегося тупика без серьезных репутационных и военных потерь.

Тем временем появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ о начале новой военной операции против Ирана уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников. По данным издания, это может произойти, если сторонам не удастся договориться мирным путем.

Сами переговоры находятся в тупике из-за диаметрально противоположных позиций сторон по таким вопросам, как ядерная программа Ирана и компенсация ущерба, нанесенного американскими ударами.

Судя по всему, Дональду Трампу вновь придется прибегнуть к жестким заявлениям в соцсетях и в очередной раз объявить о «победе» над несгибаемыми наследниками великой Персидской империи.