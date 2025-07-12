Трамп объявил о 30-процентных пошлинах на товары из Евросоюза

США начнут взимать 30-процентные пошлины на продукцию из Евросоюза с 1 августа. Об этом говорится в письме Президента США Дональда Трампа, адресованном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

Трамп уточнил, что эта мера вводится отдельно от уже действующих пошлин по отраслям. Он также предупредил: если Евросоюз решит поднять тарифы на американские товары, то США просто добавят эту разницу к уже установленным ставкам.

Аналогичные меры затронут и Мексику. В письме, адресованном Президенту страны Клаудии Шейнбаум, Трамп заявил, что, несмотря на работу с США по обеспечению безопасности на границе, усилий со стороны Мехико недостаточно.

В этом же ключе были направлены уведомления в адрес еще 14 стран. Каждой из них с 1 августа грозят пошлины в размере от 25 до 40 процентов.