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Трамп объяснил, почему Байдену не под силу остановить конфликт на Украине
Действующий Президент США Джо Байден не способен завершить конфликт на Украине из-за своей некомпетентности. Поэтому сейчас Штаты серьезно вовлечены в происходящее в этом регионе, заявил бывший Президент США Дональд Трамп.
«Он [Байден] должен работать над тем, чтобы вытащить нас из этой ужасной ситуации между Россией и Украиной, в которую мы в значительной степени вовлечены. Это можно сделать и очень легко», — поделился он в беседе с журналистом Такером Карлсоном в соцсети X.
По мнению Трампа, завершить украинский конфликт необходимо в кратчайшие сроки, чтобы избежать дополнительных жертв. «Вы можете себе представить, что сидите в своей квартире и вдруг в дом влетают ракеты и взрывают его? Неважно, русский вы или украинец», — подчеркнул он.
В завершение он уверил, что если бы остался Президентом и после выборов 2020 года, кризиса на Украине бы и не случилось.
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