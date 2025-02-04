Трамп обсудит по телефону с Си Цзиньпином ряд вопросов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и председатель Китайской Республики Си Цзиньпин 4 февраля должны обсудить по телефону ряд вопросов, рассказал старший советник по торговле и производству Питер Наварро.

Ранее журналист издания Politico спросил Наварро, как американским потребителям реагировать на ответные пошлины со стороны КНР.

«Давайте посмотрим на итоги сегодняшнего телефонного разговора»,— ответил Наварро (перевод по «КоммерасантЪ»).

Напомним, недавно Трамп ввел пошлины в 10% на товары из КНР. В ответ Китай ввел пошлины (тоже 10%) на американские нефть, многолитражные машины, пикапы и сельхозтехнику. Китайский «ответ» вступит в силу 10 февраля.