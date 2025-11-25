news_header_top
Общество 25 ноября 2025 22:08

Трамп обнулил прошлогоднее помилование индеек из-за автоподписи Байдена

Президент США Дональд Трамп, выступая перед Днем благодарения, который в этом году приходится на 27 ноября, сообщил, что повторно помиловал двух индеек и обвинил своего предшественника Джо Байдена в использовании автопера при аналогичной церемонии в прошлом году. По словам Трампа, это делает прошлогодний указ недействительным. Об этом сообщает «ТАСС».

Он подчеркнул, что если бы не его повторная подпись, двух птиц могли бы разделать, но он предотвратил это, заявив, что их не приготовят к праздничному столу. Трамп также отметил, что единственный указ Байдена о помиловании, имеющий юридическую силу, касается сына бывшего Президента – Хантера Байдена.

Говоря о двух индейках, которые были помилованы в этом году, Трамп добавил, что рассматривал возможность назвать их Чаком и Нэнси – в честь демократических политиков Нэнси Пелоси и Чака Шумера, – однако отказался от этой идеи, так как, по его словам, этих людей он «никогда бы не помиловал».

Трамп ранее неоднократно утверждал, что Байден не подписывает документы лично, а использует автоперо. Он также заявлял, что указы о помиловании примерно 2,5 тысячи человек могли не иметь юридической силы, поскольку были подписаны автоматическим устройством.

В ответ Байден в интервью подтвердил использование автоподписи, но уточнил, что все решения принимал лично, а к автоматизации прибегали из-за большого объема документов. В июле Белый дом инициировал проверку по поводу применения автопера бывшим Президентом.

#Дональд Трамп #Джо Байден #США
