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Политика 24 января 2025 23:05

Трамп обещал Канаде ослабление налогов и лучшее медобслуживание

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал Канаде серьезно ослабить налоги при условии, что страна станет частью США, то есть ее 51-го штатом.

«Я бы с удовольствием увидел Канаду 51-м штатом. Граждане Канады, если это произойдет, получат очень большие налоговые послабления, потому что их сейчас сильно обременяют налоги», - сказал Трамп в Северной Каролине (перевод по РИА «Новости»).

Американский лидер отметил, что канадцы после присоединения не будут переживать насчет военных вопросов и других тем. Он также пообещал жителям Канады «лучшее медобслуживание».

Ранее Трамп уже поднимал идею о включении Канады в состав США, но инициатива отвергалась канадской стороной, которая подчеркивала свою независимость и национальную идентичность.

#Дональд Трамп #канада
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