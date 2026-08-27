Трамп о визите главы ЦРУ в Москву: «Ничего необычного не произошло»

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Президент США Дональд Трамп назвал недавнюю поездку директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву обычной практикой. Об этом американский лидер заявил в интервью порталу Axios.

По словам Трампа, Рэтклифф поддерживает хорошие отношения с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и регулярно проводит с ним встречи.

«Рэтклифф встречается со своим российским коллегой (Нарышкиным – прим. Т-и) раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никакого послания не было, и ничего необычного не произошло», – сказал он.

Трамп также выразил недоумение по поводу внимания СМИ к поездке руководителя американской разведки в Москву.