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Политика 27 августа 2026 22:08

Трамп о визите главы ЦРУ в Москву: «Ничего необычного не произошло»

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Трамп о визите главы ЦРУ в Москву: «Ничего необычного не произошло»
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп назвал недавнюю поездку директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву обычной практикой. Об этом американский лидер заявил в интервью порталу Axios.

По словам Трампа, Рэтклифф поддерживает хорошие отношения с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и регулярно проводит с ним встречи.

«Рэтклифф встречается со своим российским коллегой (Нарышкиным – прим. Т-и) раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никакого послания не было, и ничего необычного не произошло», – сказал он.

Трамп также выразил недоумение по поводу внимания СМИ к поездке руководителя американской разведки в Москву.

#Дональд Трамп #ЦРУ #Москва #сергей нарышкин
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