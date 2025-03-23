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Политика 23 марта 2025 16:29

Трамп о «российском вмешательстве»: Удивлен, что это не привело к конфликту США и РФ

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Президент США Дональд Трамп выразил удивление тем, что отношения между Вашингтоном и Москвой не ухудшились после обвинений в российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что ему кажется поразительным отсутствие «серьезных стычек» с Россией из-за этой «выдумки». Также он подчеркнул, что «очень хорошо знает» Президента России Владимира Путина.

Американские спецслужбы утверждали, что Россия пыталась повлиять на ход выборов, что стало предметом расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. В опубликованном 18 апреля 2019 года докладе Минюста США указано, что сговора между Трампом и российскими властями выявлено не было.

Сам Трамп неоднократно отрицал какие-либо неправомерные контакты с Москвой, а российские власти называли обвинения беспочвенными.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #выборы
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