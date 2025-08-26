Трамп не исключил введения санкций против России и Украины

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон может ввести санкции и импортные пошлины в связи с украинским конфликтом не только против России, но и против Украины. Об этом американский лидер сообщил на заседании президентского кабинета в Белом доме, комментируя ситуацию вокруг Украины.

«<...> Я могу спасти [людей] за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины или кого бы то ни было», – заявил он.