Политика 9 мая 2026 13:23

Трамп не исключил отправку переговорщиков по Украине в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить американских переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил: «Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это».

Трамп также высказался в поддержку возможного продления перемирия между Россией и Украиной.

«Думаю, что все довольны. <…> Посмотрим, что произойдет дальше», – добавил американский лидер.

