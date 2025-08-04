Трамп назвал срок визита Уиткоффа в Москву

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может отправиться в Россию уже на этой неделе. Как сообщил американский лидер Дональд Трамп, визит предположительно состоится 6 или 7 августа. Его слова приводит РИА «Новости».

«Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть», – цитирует агентство главу Белого дома.

Эта поездка станет уже четвертым визитом Уиткоффа в Россию с начала 2025 года. Последний раз он посещал страну 11 апреля – тогда в Санкт-Петербурге прошла его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Центральной темой переговоров стало украинское урегулирование.

До этого дипломат прилетал в Россию 13 марта и 11 февраля.