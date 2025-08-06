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Политика 6 августа 2025 21:01

Трамп назвал продуктивной встречу своего спецпосланника Уиткоффа с Путиным

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча его спецпосланника Стивена Уиткоффа с Президентом России Владимиром Путиным прошла весьма продуктивно и сопровождалась значительным прогрессом. Его слова приводит ТАСС.

После переговоров Трамп проинформировал некоторых европейских союзников. Все участники обсуждения, отметил он, сошлись во мнении, что военный конфликт должен быть прекращен, и выразили намерение продолжить работу над этим в ближайшие дни и недели.

#Россия и США #Дональд Трамп #Владимир Путин
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