Трамп назвал продуктивной встречу своего спецпосланника Уиткоффа с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча его спецпосланника Стивена Уиткоффа с Президентом России Владимиром Путиным прошла весьма продуктивно и сопровождалась значительным прогрессом. Его слова приводит ТАСС.

После переговоров Трамп проинформировал некоторых европейских союзников. Все участники обсуждения, отметил он, сошлись во мнении, что военный конфликт должен быть прекращен, и выразили намерение продолжить работу над этим в ближайшие дни и недели.