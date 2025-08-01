Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена» и выразил готовность к урегулированию

Президент США Дональд Трамп вновь выразил намерение содействовать урегулированию украинского конфликта и возложил ответственность за его развязывание на прошлого главу Белого дома Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.

На своей странице в социальной сети Truth Social Трамп назвал происходящее «войной Байдена», подчеркнув, что, по его мнению, этот конфликт мог быть предотвращен.

Он также заявил, что намерен выяснить, есть ли у него возможность положить конец боевым действиям, и выразил обеспокоенность масштабом человеческих потерь с обеих сторон.