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Политика 1 августа 2025 20:01

Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена» и выразил готовность к урегулированию

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Президент США Дональд Трамп вновь выразил намерение содействовать урегулированию украинского конфликта и возложил ответственность за его развязывание на прошлого главу Белого дома Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.

На своей странице в социальной сети Truth Social Трамп назвал происходящее «войной Байдена», подчеркнув, что, по его мнению, этот конфликт мог быть предотвращен.

Он также заявил, что намерен выяснить, есть ли у него возможность положить конец боевым действиям, и выразил обеспокоенность масштабом человеческих потерь с обеих сторон.

#СВО #Дональд Трамп #Россия и США #Джо Байден
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