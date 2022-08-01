Трамп назвал главную ошибку Зеленского по отношению к Путину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было отказаться от притязаний на Крым и вступления в НАТО, чтобы пойти на соглашение с Президентом России Владимиром Путиным. Отказ от переговоров и мирного урегулирования конфликта стал главной ошибкой украинского лидера, считает экс-Президент США Дональд Трамп. Об этом сообщают «Известия».

«Они могли отказаться от Крыма. Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», — заявил он в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show .

Трамп подчеркнул, что сейчас Зеленскому будет намного труднее достичь какого-то соглашения с Москвой.