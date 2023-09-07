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Трамп нашел связь между началом СВО и фальсификацией выборов в США
Если бы итоги президентских выборов в США «не были сфальсифицированы», то Россия не стала бы начинать специальную военную операцию. Именно приход к власти республиканца Джо Байдена в конечном итоге вынудил Москву пойти на такой шаг, заявил экс-Президент Штатов Дональд Трамп.
«Он (Президент России Владимир Путин – прим. Т-и) бы никогда этого не сделал, если бы выборы не были фальсифицированы, наши выборы, — говорится в интервью бывшего американского лидера радиоведущему Хью Хьюитту. — Они были фальсифицированы и украдены. Если бы эти выборы не были фальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас бы в живых были миллионы людей, которые мертвы».
Трамп уверен, что во время своего президентства ему удавалось поддерживать тесный контакт с Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином. Сейчас же из-за некомпетентности Байдена Вашингтон в значительной мере втянут в конфликт на Украине.
В заключение он подчеркнул, что украинский конфликт «должен быть прекращен немедленно, так как гибнут сотни тысяч людей».
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