Трамп надеется завершить конфликт на Украине «очень быстро»

Фото: сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине и в Газе. Он отметил, что ситуация длится слишком долго. Об этом Трамп сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме, которое транслировало американское телевидение.

«Это продолжается очень давно… если все сложить, то речь идет о тысячах лет, но, надеюсь, мы очень быстро решим вопросы и по Газе, и по Украине с Россией», – сказал американский президент.

Кроме того, он подчеркнул, что быть в хороших отношениях с Россией и Китаем «намного лучше, чем не ладить» с этими странами.