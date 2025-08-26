news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 26 августа 2025 22:19

Трамп надеется завершить конфликт на Украине «очень быстро»

Читайте нас в
Телеграм
Трамп надеется завершить конфликт на Украине «очень быстро»
Фото: сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине и в Газе. Он отметил, что ситуация длится слишком долго. Об этом Трамп сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме, которое транслировало американское телевидение.

«Это продолжается очень давно… если все сложить, то речь идет о тысячах лет, но, надеюсь, мы очень быстро решим вопросы и по Газе, и по Украине с Россией», – сказал американский президент.

Кроме того, он подчеркнул, что быть в хороших отношениях с Россией и Китаем «намного лучше, чем не ладить» с этими странами.

#Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025