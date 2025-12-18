Трамп на «президентской аллее славы» назвал Байдена худшим президентом США

Президент США Дональд Трамп распорядился установить на недавно созданной в Белом доме «президентской аллее славы» таблички с портретами всех предыдущих президентов, на которых содержится информация об их достижениях и ошибках. На табличке, посвященной 46-му президенту США Джо Байдену, он назван худшим американским лидером в истории, сообщает ТАСС.

«Сонный Джо Байден, безусловно, был худшим президентом в американской истории», – написано на табличке.

Также утверждается, что руководство Байдена сопровождалось беспрецедентными кризисами, которые поставили страну на грань разрушения, а его политика привела к рекордно высокой инфляции.

Ранее на месте портрета Байдена была размещена фотография автопера, с помощью которого он подписывал документы. В июле Белый дом инициировал расследование использования автопера для подписания указов, а сам Байден в интервью газете «The New York Times» подтвердил, что при подписании некоторых документов использовалось автоперо.