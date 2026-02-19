news_header_top
Политика 19 февраля 2026 22:15

Трамп на год продлил санкции США против России

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкционного режима в отношении России, введенного в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом со ссылкой на указ американского президента сообщает «РИА Новости».

В документе отмечается, что ограничения сохраняются на фоне конфликта на Украине. Американская администрация по-прежнему рассматривает сложившуюся ситуацию как угрозу национальной безопасности и внешней политике страны.

Как следует из документа, режим чрезвычайного положения, на основании которого действуют санкции, остается в силе, поскольку Вашингтон считает ситуацию вокруг Украины «необычной и чрезвычайной угрозой» для США.

