Трамп на год продлил санкции США против России

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкционного режима в отношении России, введенного в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом со ссылкой на указ американского президента сообщает «РИА Новости».

В документе отмечается, что ограничения сохраняются на фоне конфликта на Украине. Американская администрация по-прежнему рассматривает сложившуюся ситуацию как угрозу национальной безопасности и внешней политике страны.

Как следует из документа, режим чрезвычайного положения, на основании которого действуют санкции, остается в силе, поскольку Вашингтон считает ситуацию вокруг Украины «необычной и чрезвычайной угрозой» для США.