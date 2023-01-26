Трамп: Из-за передачи Киеву танков Leopard 2 и Abrams вырос риск ядерной войны

Передача Украине танков Leopard 2 и Abrams западными союзниками может спровоцировать начало ядерной войны, предупредил экс-Президент США Дональд Трамп. Он осудил этот шаг и призвал как можно скорее завершить боевые действия на Украине.

«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы», — написал он в своей социальной сети Truth Social, призвав завершить конфликт «сейчас же». По его мнению, сделать это очень просто.

Напомним, накануне власти Германии заявили о поставках Украине 14 танков Leopard 2, а Вашингтон – 31 танка Abrams. В общей сложности, Украина в ближайшее время получит порядка сотни современных западных танков. Кроме того, ФРГ разрешили другим странам передавать Киеву танки немецкого производства.