Трамп: Ирану следовало начать переговоры раньше

Президент США Дональд Трамп сообщил, что руководство Ирана после проведённой операции якобы стремится к переговорам с Вашингтоном, и он намерен вступить в диалог. Об этом он заявил в интервью изданию Atlantic.

По словам Трампа, иранская сторона хочет разговаривать, и он согласился на это, добавив, что им следовало пойти на такой шаг раньше.

Напомним, в субботу США и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели людей. Иран ответил ракетными обстрелами израильской территории и американских военных объектов в регионе.

Удары были нанесены, несмотря на проходившие на неделе в Женеве при посредничестве Омана переговоры по иранской ядерной программе.

МИД России осудил действия США и Израиля, возложив на них всю полноту ответственности за негативные последствия искусственно созданного кризиса.