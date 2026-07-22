Трамп и руководство Ирана вновь обменялись угрозами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и руководство Исламской Республики Иран на фоне продолжающегося вооруженного противостояния вновь обменялись угрозами.

Американский лидер пообещал уничтожать мост или электростанцию в Иране в ответ на любую попытку наносить удары по гражданским судам, проходящим через Ормузский пролив.

«С этого момента всякий раз, когда исламская республика атакует судно в Ормузском проливе, будь то ракетой, беспилотником или любым другим устройством или оружием, США будут бомбить и уничтожать ОДИН МОСТ ИЛИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ, включая те, которые расположены рядом со столицей Тегераном или в ней [самой]», – написал Трамп в основанной им социальной сети Truth Social.

Ранее действующий Президент США не раз делал подобные заявления и ни разу не воплотил свои угрозы в жизнь (хотя удары по мостам иногда наносились и в первой части кампании, до перемирия, и во второй). Однако он впервые вербализовал принцип симметричного ответа, когда ответом на атаку по гражданской цели становится удар по гражданской цели (хотя и иного рода).

В ответ на это спикер Исламского консультативного совета (Меджлиса) ИРИ Мохаммад Багер Галибаф, один из ключевых участников переговоров с США, заявил, что Иран не позволит никому на Ближнем Востоке продавать нефть, если не сможет делать это сам.

«В регионе, где мы не будем продавать нефть, никто не будет продавать нефть. Если наша безопасность не будет обеспечена, ни один объект инфраструктуры не останется в безопасности, а безопасность [Ормузского] пролива возможна только при отсутствии американских войск», – описал свое видение ситуации политик в социальной сети X (прежде Twitter).

При этом Галибаф подчеркнул, что «уравнение этой войны предполагает – либо все, либо никто [не продает нефть на Ближнем Востоке]». Он также напомнил, что руководство ИРИ не раз утверждало: ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенной.