Трамп анонсировал турнир UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести в Белом доме бой среди бойцов cмешанных единоборств UFC

«Кто-нибудь смотрит UFC? У нас будет бой UFC. Мы проведём бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли», — сказал Трамп на выступлении на митинге в штате Айова.

Также глава Белого дома рассказал, что этот бой должен быть чемпионским и состоится в 2026 году, став частью празднования 250-летнего юбилея подписания Декларации независимости США.