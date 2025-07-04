news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 4 июля 2025 14:03

Трамп анонсировал турнир UFC в Белом доме

Читайте нас в
Телеграм
Трамп анонсировал турнир UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести в Белом доме бой среди бойцов cмешанных единоборств UFC

«Кто-нибудь смотрит UFC? У нас будет бой UFC. Мы проведём бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли», — сказал Трамп на выступлении на митинге в штате Айова.

Также глава Белого дома рассказал, что этот бой должен быть чемпионским и состоится в 2026 году, став частью празднования 250-летнего юбилея подписания Декларации независимости США.

#Дональд Трамп #смешанные единоборства
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

3 июля 2025
Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

3 июля 2025