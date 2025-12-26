Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным и встречу с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Я думаю, с ним всё пройдет хорошо. Я думаю, что с [Президентом России Владимиром] Путиным всё пройдет хорошо», – заявил американский лидер в интервью изданию Politico.
Трамп уточнил, что рассчитывает провести разговор с Президентом РФ «так скоро», как захочет он сам.
Вместе с тем Дональд Трамп выразил уверенность, что российская экономика находится «в тяжелом состоянии, в очень тяжелом состоянии».
Президент США при этом со скепсисом отреагировал на предложенную украинским лидером Владимиром Зеленским версию американского мирного плана из 20 пунктов.
«У него (Зеленского – прим. Т-и) ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», – заметил Трамп, вместе с тем выразив надежду на позитивную встречу.
Ранее журналист издания Axios Барак Равид, известный своими инсайдами, рассказал о запланированной на воскресенье встрече Зеленского и Трампа в резиденции последнего Мар-а-Лаго во Флориде.
Позднее портал сообщил о намеченных на субботу онлайн-переговорах Президента США, лидера Украины и ряда европейских политиков.