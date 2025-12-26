Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным и встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я думаю, с ним всё пройдет хорошо. Я думаю, что с [Президентом России Владимиром] Путиным всё пройдет хорошо», – заявил американский лидер в интервью изданию Politico.

Трамп уточнил, что рассчитывает провести разговор с Президентом РФ «так скоро», как захочет он сам.

Вместе с тем Дональд Трамп выразил уверенность, что российская экономика находится «в тяжелом состоянии, в очень тяжелом состоянии».

Президент США при этом со скепсисом отреагировал на предложенную украинским лидером Владимиром Зеленским версию американского мирного плана из 20 пунктов.

«У него (Зеленского – прим. Т-и) ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», – заметил Трамп, вместе с тем выразив надежду на позитивную встречу.

Ранее журналист издания Axios Барак Равид, известный своими инсайдами, рассказал о запланированной на воскресенье встрече Зеленского и Трампа в резиденции последнего Мар-а-Лаго во Флориде.

Позднее портал сообщил о намеченных на субботу онлайн-переговорах Президента США, лидера Украины и ряда европейских политиков.