Политика 3 января 2026 12:55

Трамп анонсировал пресс-конференцию по Венесуэле сегодня в 19:00 по мск

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение пресс-конференции, посвященной деталям операции в Венесуэле. Мероприятие состоится сегодня в 11:00 по местному времени (19:00 мск) в поместье Мар-а-Лаго, сообщает ТАСС.

Трамп уточнил, что упомянутая операция проводилась совместно с правоохранительными органами США, и пообещал раскрыть подробности в ходе предстоящего выступления.

В настоящий момент Дональд Трамп находится во Флориде, где проводит рождественские каникулы. Ожидается, что президент вернется в Вашингтон в воскресенье.

#Дональд Трамп #Венесуэла
