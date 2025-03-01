Тракторист из Татарстана, заживо закопавший мужчину, предстанет перед судом

Житель Татарстана, который закопал мужчину на участке, предстанет перед судом.

По версии следствия, мужчина, работавший трактористом, был нанят для прокладки траншеи под трубопровод к одному из домов в СНТ «Державино».

В августе прошлого года мужчина не убедился в отсутствии людей в траншее и засыпал слоем земли владельца участка.

Когда он осознал, что хозяина нет, то снова раскопал траншею и достал мужчину на поверхность, однако к тому времени он уже скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.