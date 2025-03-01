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Происшествия 1 марта 2025 13:34

Тракторист из Татарстана, заживо закопавший мужчину, предстанет перед судом

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Житель Татарстана, который закопал мужчину на участке, предстанет перед судом.

По версии следствия, мужчина, работавший трактористом, был нанят для прокладки траншеи под трубопровод к одному из домов в СНТ «Державино».

В августе прошлого года мужчина не убедился в отсутствии людей в траншее и засыпал слоем земли владельца участка.

Когда он осознал, что хозяина нет, то снова раскопал траншею и достал мужчину на поверхность, однако к тому времени он уже скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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