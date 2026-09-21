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Общество 21 сентября 2026 14:44

Путин присвоил татарстанцу звание заслуженного работника сельского хозяйства

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. В число награжденных вошел представитель Республики Татарстан.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ООО «Авангард» Асхату Закирову.

Высокой государственной награды аграрий из Татарстана удостоен за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

#государственные награды рф и рт #почетное звание
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