Путин присвоил татарстанцу звание заслуженного работника сельского хозяйства
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. В число награжденных вошел представитель Республики Татарстан.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ООО «Авангард» Асхату Закирову.
Высокой государственной награды аграрий из Татарстана удостоен за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.