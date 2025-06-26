«Трактор» заключил контракт с воспитанником Низамеевым, вернувшимся из Северной Америки

Фото: hctraktor.org

«Трактор» заключил двусторонний контракт на сезон 2025/26 с нападающим Артемием Низамеевым. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В МХЛ Низамеев играл за «Белых Медведей», за которых провел 31 матч в регулярном чемпионате сезона 2021/22. Далее последовала карьера за океаном, где три сезона Артемий отыграл в главной юниорской американской хоккейной лиге USHL. За «Трай-Сити Шторм» Низамеев отыграл 155 матчей, забросил 47 шайб и отдал 71 передачу за три года.

Напомним, «Трактор» финишировал первым в таблице Восточной конференции КХЛ минувшего сезона. В первом раунде команда Бенуа Гру победила «Адмирал» (4-2). В четвертьфинале «Трактор» обыграл московское, а в полуфинале минское «Динамо» (по 4-1). В решающей стадии челябинцы уступили «Локомотиву» (1-4), который впервые в истории взял Кубок Гагарина.