«Трактор» вышел в финал Восточной конференции КХЛ, обыграв в полуфинале «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» со счетом 1:2 шестом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина и закончил свое выступление в нынешнем розыгрыше плей-офф.

В середине второго периода счет открыл защитник «Трактора» Ник Бэйлен с передачи Сергей Телегин. Еще через 7 минут Вячеслав Основин удвоил преимущество гостей.

Окончательный счёт матча за 4 минуты до финальной сирены установил форвард «Салавата» Александр Кадейкин, голевой пас на счету Михаила Науменкова.

«Трактор» впервые за 4 года вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Металлург» – «Авангард».