«Трактор» вышел слишком уверенным в своих силах». Плющев об игре челябинцев с «Адмиралом»

Фото: hctraktor.org

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение «Трактора» от «Адмирала» (4:5) в матче первого раунда плей-офф КХЛ.

По словам Плющева, челябинцы были слишком самоуверенны, из-за чего и уступили в матче.

«Это результат, который вышел за рамки прогнозов. Мне звонили и друзья, и специалисты и говорили: «Мы в шоке, ничего не понимаем». Можно было проиграть, но пропустить пять шайб на своем льду — такого никто не предполагал. Что случилось, мне сложно сказать. Могу только предположить, что «Трактор» вышел слишком уверенным в своих силах и не понял, что уже идет плей-офф. А когда спохватился, было уже поздно», – передает слова Плющева «Газета.ru».

Напомним, вторая игра между «Трактором» и «Адмиралом» состоится завтра, 29 марта, в 14:30 по мск.

Челябинцы завершили регулярный чемпионат на первом месте в таблице Восточной конференции. «Моряки» же финишировали восьмыми на «Востоке».