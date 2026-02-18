«Трактор» сыграет против «Салавата Юлаева» сегодня в Челябинске

Фото: hctraktor.org

«Салават Юлаев» сразится на выезде с челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

Уфимцы днями ранее потерпели разгромное поражение от СКА (0:4). После 55 матчей с 60 очками «Салават Юлаев» занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции.

«Трактор» в предыдущей встрече потерпел поражение от «Авангарда» со счетом 2:6. Челябинцы идут седьмыми в таблице Восточной конференции с 58 очками после 55 матчей.