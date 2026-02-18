news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 февраля 2026 11:07

«Трактор» сыграет против «Салавата Юлаева» сегодня в Челябинске

Читайте нас в
Телеграм
«Трактор» сыграет против «Салавата Юлаева» сегодня в Челябинске
Фото: hctraktor.org

«Салават Юлаев» сразится на выезде с челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

Уфимцы днями ранее потерпели разгромное поражение от СКА (0:4). После 55 матчей с 60 очками «Салават Юлаев» занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции.

«Трактор» в предыдущей встрече потерпел поражение от «Авангарда» со счетом 2:6. Челябинцы идут седьмыми в таблице Восточной конференции с 58 очками после 55 матчей.

#ХК Трактор #хк салават юлаев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

17 февраля 2026
Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

17 февраля 2026