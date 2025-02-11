«Трактор» стал первым участником плей-офф КХЛ от «Востока»

Фото: hctraktor.org

Сегодня «Сибирь» обыграла «Ладу» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Тем самым «Трактор», лидирующий в таблице Восточной конференции, стал первым участником плей-офф от «Востока».

Ранее в плей-офф вышел ярославский «Локомотив». В данный момент он лидирует в Западной конференции с 82-мя очками.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 КХЛ завершится 23 марта. Плей-офф начнется 26 марта и завершится 25 мая.

В следующем матче «Трактор» сыграет с «Металлургом». Встреча состоится завтра, 12 февраля, в 17:00 по мск.