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На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2025 18:41

«Трактор» стал первым участником плей-офф КХЛ от «Востока»

«Трактор» стал первым участником плей-офф КХЛ от «Востока»
Фото: hctraktor.org

Сегодня «Сибирь» обыграла «Ладу» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Тем самым «Трактор», лидирующий в таблице Восточной конференции, стал первым участником плей-офф от «Востока».

Ранее в плей-офф вышел ярославский «Локомотив». В данный момент он лидирует в Западной конференции с 82-мя очками.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 КХЛ завершится 23 марта. Плей-офф начнется 26 марта и завершится 25 мая.

В следующем матче «Трактор» сыграет с «Металлургом». Встреча состоится завтра, 12 февраля, в 17:00 по мск.

#ХК Трактор #хк локомотив #кхл #плей-офф КХЛ #хоккей
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