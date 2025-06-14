«Трактор» спасает карьеру Коршкова, а Мифтахов на пути в «Каролину»: трансферный гид КХЛ

Середина первого месяца межсезонья в КХЛ позади. На этой неделе команды лиги вновь порадовали нас интересными сделками и трансферами. Перезагрузит ли карьеру Егор Коршков в «Тракторе» и получится ли у Амира Мифтахова покорить НХЛ - подробнее в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Егору Коршкову дали еще один шанс в топ-клубе «Востока»

Навсегда вычеркнуть и стереть из своей памяти хотел бы Егор Коршков минувший сезон в КХЛ. Прошлым летом нападающий переходил в «Ак Барс» в статусе чуть ли не самого звездного новичка. После прорывного сезона в «Амуре» (2023/24) казанцы не побоялись дать форварду двухлетнее соглашение с годовым окладом в 65 млн рублей. Коршков должен был уверенно войти в топ-6 нападающих команды и стать одной из самых заметных фигур в атаке «Ак Барса».

Но реальность оказалась довольно жестокой по отношению к хоккеисту. В течение всего регулярного чемпионата Коршков показывал невыразительную игру, совершенно не оправдывая свой высокий гонорар. В 60 матчах нападающий набрал всего 23 (8+15) очка. В плей-офф статистика у форварда еще печальнее – 0+1.

По ходу сезона тренерский штаб Анвара Гатиятулина не раз сажал Егора Коршкова в запас и не выпускал на лед по игровым причинам. Нападающего разными путями пытались привести в чувство: пробовали его центральным форвардом в отсутствие Ильи Сафонова, проводили профилактические беседы. Однако никаким улучшениям в игре Коршкова это не поспособствовало. Еще прошедшей зимой было понятно, что форвард будет первым кандидатом на выход из «Ак Барса» летом.

В начале июня казанский клуб официально расторг контракт с Егором Коршковым. А вчера стало известно, что 28-летний нападающий подписал двухлетнее соглашение с «Трактором». В подписании Коршкова были крайне заинтересованы генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков и наставник Бенуа Гру.

Тренерскому штабу “Трактора” требовался силовой форвард, который бы добавил мощи и мяса команде. В случае отъезда из Челябинска Чарльза Робинсона именно Коршков будет исполнять функции североамериканца. Помимо силы, у Егора есть еще техника и катание, что дает ему преимущество в конкуренции с Робинсоном.

Получится ли у Коршкова реабилитироваться в «Тракторе» после провального сезона в Казани – вопрос неоднозначный. Психология нападающего такова, что при высокой конкуренции он теряется и отходит на вторые роли. Так было, например, в «Локомотиве», где у Коршкова, так же как и в «Ак Барсе», не особо задались дела.

Форварду комфортнее играть, когда он чувствует полное доверие тренерского штаба. Доходчивый пример – этап карьеры в «Амуре», в котором Коршков выдал свой лучший сезон в КХЛ. Если в «Тракторе» Бенуа Гру позволит нападающему быть в числе первых лиц команды, то, возможно, Коршков выстрелит еще раз.

Вместо СКА защитник Джереми Рой отправился в другой «армейский» клуб

Когда наставником петербургского клуба был Роман Ротенберг, одними из первых подписаний СКА должны были стать два иностранных защитника – Тревор Мерфи из «Сибири» и Джереми Рой из «Витязя». Но со сменой тренерского штаба в Северной столице и приходом Игоря Ларионова интерес СКА к этим легионерам сошел на нет.

Тревор Мерфи по-прежнему является хоккеистом «Сибири», а вот Джереми Рой сменил клубную прописку. Защитник отправился в стан «армейцев» – только не питерских, а московских, заключив соглашение с ЦСКА. Как информирует пресс-служба столичной команды, «Витязь» не повторил контрактное предложение ЦСКА по Рою, который в это межсезонье пребывал в статусе ОСА.

По большому счету, у подмосковного клуба не было никаких шансов препятствовать переходу канадца в ЦСКА. Финансовые дела в «Витязе» к этому часу – на грани катастрофы. Потихоньку команда лишается всех своих ключевых игроков. Ранее в ЦСКА из «Витязя» перешел нападающий Дмитрий Бучельников. Как сообщил один из хоккеистов подмосковной команды «ТИ-Спорту», игроки «Витязя» к середине июня находятся в полном неведении и даже не понимают, будет ли клуб выступать в следующем сезоне в КХЛ.

Амир Мифтахов не принял квалификационное предложение «Ак Барса». Голкипер пакует чемоданы в Северную Америку

25-летний голкипер «Ак Барса» твердо решил попробовать свои силы в НХЛ в следующем сезоне. Как сообщил вчера «Чемпионат», Амир Мифтахов не принял квалификационного предложения «Ак Барса» по новому контракту.

Переговоры вратаря и «Каролины» находятся на финальной стадии, а сам голкипер уже мыслями чалится в Северной Америке. Последние два сезона в Казани выдались для Мифтахова неудачными. Амир так и не смог выйти из тени Тимура Билялова, хотя возможности стать первым номером у вратаря были. Мифтахов неплохо провел осеннюю часть минувшего сезона, однако ближе к весне у молодого голкипера снова случился спад.

В плей-офф Кубка Гагарина 2025 года Амир Мифтахов отыграл в старте всего один матч – заключительный против московского «Динамо» (1:6) во втором раунде. Пропустив две шайбы за три броска, Мифтахов был заменен уже на девятой минуте первого периода.

На фоне проблем со здоровьем у основного вратаря «Каролины» Фредерика Андерсена воспитанник системы «Ак Барса» рассчитывает получить регулярную практику в НХЛ. Но сложится ли успешно карьера Мифтахова за океаном, принимая во внимание, что в КХЛ Амир так и не провел ни одного полноценного сезона в статусе основного вратаря.