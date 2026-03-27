27 марта 2026 19:34

«Трактор» сократил отставание от «Ак Барса» в серии первого раунда

Фото: ak-bars.ru

«Трактор» победил «Ак Барс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:2 в пользу уральцев.

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин, Михаил Григоренко и Джошуа Ливо.

У «Ак Барса» голы забили Артем Галимов и Митчелл Миллер.

Четвертый матч серии между казанцами и челябинцами пройдет 29 марта. Счет в противостоянии – 2:1 в пользу «Ак Барса».

