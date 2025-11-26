«Трактор» разгромил «Драконов» с самым крупным счетом в истории китайской команды

Фото: hctraktor.org

Челябинский «Трактор» одержал самую крупную победу в Континентальной хоккейной лиге, разгромив «Шанхайских Драконов» со счётом 9:0. Это поражение стало самым крупным в истории китайской команды.

Дублем в матче отметился Андрей Светлаков, также по шайбе забросили Виталий Кравцов, Егор Коршков, Андрей Никонов, Джордан Гросс, Джошуа Ливо, Григорий Дронов и Александр Кадейкин.

После этой виктории «Трактор» набрал 33 очка в 31 матче и по-прежнему занимает шестое место в Восточной конференции.

«Шанхайские Драконы» с 33 очками после 29 матчей находятся на седьмом месте в таблице Запада. В следующем матче «Трактор» сыграет с «Сочи» дома 28 ноября, а «Шанхайские Драконы» в этот же день встретятся с «Нефтехимиком» в гостях.