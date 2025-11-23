«Трактор» расторг контракт с Крисом Дригером

Фото: hctraktor.org

Челябинский «Трактор» официально объявил о расторжении контракта с вратарем Крисом Дригером. Стороны пришли к взаимному согласию относительно прекращения сотрудничества.

Для 31-летнего канадского голкипера нынешний сезон стал первым в Континентальной хоккейной лиге. В команду из Челябинска он перебрался минувшим летом. Проведя 23 игры, Дригер смог одержать восемь побед, демонстрируя показатель надежности 89,7% и средний коэффициент – 3,05 шайбы за игру.

Ранее вратарь выступал в командах Национальной хоккейной лиги. На драфте НХЛ 2012 года его выбрал клуб «Оттава Сенаторз» в третьем раунде под общим номером 76. Дебютировав в составе «Оттавы» в сезоне-2014/2015, Дригер провел всего одну игру. Позднее права на игрока перешли к команде «Флорида Пантерз», где в сезоне-2019/2020 он провёл двенадцать встреч, став одним из лучших вратарей команды с показателем отраженных бросков 93,8% и коэффициентом надёжности 2,05. Позже Крис Дригер играл за «Сиэтл Кракен».

Стоит отметить, что на чемпионате мира 2022 года Дригер помог национальной сборной Канады завоевать серебро, приняв участие в шести играх турнира.