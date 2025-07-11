«Трактор» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Михаилом Григоренко

Фото: cska-hockey.ru

Нападающий Михаил Григоренко подписал контракт с «Трактором». Об этом сообщает пресс-служба челябинской команды.

Соглашение с игроком рассчитано на два сезона, сообщает источник.

«Михаил Григоренко в межсезонье был одним из сильнейших хоккеистов, доступных для подписания. Этот процесс на рынке был запущен неожиданно, и мы среагировали стремительно, заключив контракт с большим мастером. За его плечами огромный опыт игры в НХЛ, международных турнирах со сборной России, а также Кубке Гагарина, трехкратным обладателем которого он и является. Этот форвард способен одинаково полезно действовать на нескольких позициях, хорош в созидании и обладает шикарным броском. Плюсуем сюда отличные человеческие качества и получаем действительно классного нападающего для первых звеньев «Трактора», способного сделать команду еще конкурентнее», – высказался о Григоренко генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Напомним, Григоренко в минувшем сезоне выступал за СКА. Ранее Михаил играл за ЦСКА, с которым трижды взял Кубок Гагарина – в 2019, 2022 и 2023 годах.