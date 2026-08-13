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На главную ТИ-Спорт 13 августа 2026 15:42

«Трактор» подписал канадского нападающего Бориса Катчука

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«Трактор» подписал канадского нападающего Бориса Катчука
Фото: hctraktor.org

КХЛ пополнилась новым легионером — челябинский «Трактор» объявил о подписании контракта с 28-летним канадским форвардом Борисом Катчуком. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне-2025/26 Катчук провел три матча в НХЛ в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг», не набрав ни одного очка. Помимо этого, он выступал в АХЛ за «Сиракьюз Кранч», «Айову Уайлд» и «Лихай Вэлли Фэнтомс».

Всего в сильнейшей лиге мира канадец отыграл 179 встреч за «Чикаго», «Оттаву» и «Тампу», записав в актив 36 очков (15 + 21). В Американской хоккейной лиге его статистика насчитывает 292 матча и 170 результативных баллов.

#ХК Трактор #хоккей
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