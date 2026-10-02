«Трактор» обыграл «Ак Барс», а Марченко забил впервые за два года

Фото: ak-bars.ru

В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Гости одержали победу со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет молниеносно — уже на 23-й секунде Кирилл Семенов поразил ворота «Трактора», оформив 11 очко (3+8). Однако через пару минут челябинцы отыгрались: в меньшинстве отличился Артемий Низамиев, сделав счет 1:1.

Во втором периоде «Трактор» вышел вперед. Михаил Рольгизер забросил вторую шайбу гостей с передачи Михаила Григоренко — казанцы пропустили в большинстве, 2:1 в пользу челябинцев.

В конце второго отрезка «Трактор» закрепил преимущество: третью шайбу в ворота «Ак Барса» отправил Нейтан Легаре — 3:1.

В третьем периоде отыграли шайбу казанцы Алексей Марченко с передачи Степана Терехова. Счет 3:2. Капитан казанского клуба не забивал с 25 сентября 2024 года.

«Трактор» побеждает в Казани и продлевает свою выездную серию до трех побед.

Следующая игра «Ак Барса» — в понедельник против «Локомотива». Начало в 19.30