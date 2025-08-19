«Трактор» объявил о подписании контракта с Ливо

Фото: hcsalavat.ru

Пресс-служба «Трактора» объявила о подписании контракта с нападающим Джошуа Ливо.

Соглашение будет действовать до конца сезона 2025/26, сообщает источник.

«Как уже говорилось, если на рынок выходит игрок такого калибра, как Джошуа Ливо, то клубу нужно реагировать мгновенно. За последние два сезона в КХЛ этот форвард стал настоящей звездой Лиги, побил, казалось, вечный рекорд Сергея Мозякина и по итогам регулярного чемпионата 2024/25 завоевал титул MVP. Без тени сомнения можно сказать, что Джош — настоящая машина по созданию голевых моментов и идеальный наконечник для любой атаки. Его бросок можно назвать элитным, он является первой скрипкой в большинстве и, как сейчас принято говорить, делает разницу. Это доминирующий мастер, чувствующий себя комфортно против любого соперника и любой линии обороны. Уверены, что Ливо быстро адаптируется в нашем дружном коллективе и впишет свое имя в славную историю «Трактора», – высказался о подписании генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Напомним, «Салават Юлаев» расторг контракт с канадцем по инициативе клуба, поскольку игрок не прибыл вовремя в расположение команды.

В минувшем сезоне Ливо установил новый рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.