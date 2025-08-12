«Трактор» может обменять Сафина в «Нефтехимик» и получить взамен Леонтьева

Фото: hcnh.ru

«Трактор» намерен обменять нападающего Остапа Сафина в «Нефтехимик», а взамен получить защитника Владислава Леонтьева. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее челябинцы поместили Остапа в список отказов, откуда его никто не забирал.

В минувшем сезоне Сафин отыграл 40 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф за «Ладу» и «Трактор», где забросил семь шайб и отдал 11 передач.

Леонтьев же в минувшем сезоне отыграл 68 игр в «регулярке», где забросил три шайбы и отдал 13 передач.

Напомним, «Трактор» в сезоне КХЛ 2024/25 дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (1-4). «Нефтехимик» же финишировал девятым в таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.