news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 августа 2025 13:14

«Трактор» может обменять Сафина в «Нефтехимик» и получить взамен Леонтьева

Читайте нас в
Телеграм
«Трактор» может обменять Сафина в «Нефтехимик» и получить взамен Леонтьева
Фото: hcnh.ru

«Трактор» намерен обменять нападающего Остапа Сафина в «Нефтехимик», а взамен получить защитника Владислава Леонтьева. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее челябинцы поместили Остапа в список отказов, откуда его никто не забирал.

В минувшем сезоне Сафин отыграл 40 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф за «Ладу» и «Трактор», где забросил семь шайб и отдал 11 передач.

Леонтьев же в минувшем сезоне отыграл 68 игр в «регулярке», где забросил три шайбы и отдал 13 передач.

Напомним, «Трактор» в сезоне КХЛ 2024/25 дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (1-4). «Нефтехимик» же финишировал девятым в таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.

#ХК Нефтехимик #ХК Трактор #спорт #хоккей #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025