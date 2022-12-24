Трагически скончался гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

На 67-м году жизни скончался генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Точных причин смерти не указано, однако уточняется, что жизнь Бузакова оборвалась трагически.

«Без преувеличения, всю свою жизнь Александр Сергеевич посвятил созданию российского флота. Еще вчера он стоял у стапеля, с которого торжественно спускали на воду новую подводную лодку "Великие Луки", и был горд за рабочих и инженеров своего предприятия, за их вклад в обороноспособность страны, делился планами Адмиралтейских верфей на будущий год. Трудно поверить в то, что теперь его нет с нами», – говорится в сообщении.

На предприятии Бузаков проработал 35 лет, придя в Ленинградское Адмиралтейское объединение молодым инженером после кораблестроительного института. Главным делом жизни для него всегда были «Адмиралтейские верфи», которые за последнее десятилетие вышли на качественно новый уровень и реализовали ряд уникальных проектов как в военном кораблестроении, так и в исполнении гражданских заказов, подчеркнули в ОСК.