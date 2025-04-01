Трагически погибла преподаватель Музыкального училища им. Гнесиных Наталия Бойцова

В возрасте 68 лет скончалась преподаватель Музыкального училища имени Гнесиных Наталия Бойцова.

Как сообщает ТАСС, женщина умерла в результате несчастного случая.

Выяснилось, что с четвертого этажа парковки на западе Москвы упал автомобиль, после падения машина загорелась. В результате находившаяся внутри Бойцова погибла.

Наталия Бойцова родилась 10 декабря 1956 года. В 1978 году окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных.