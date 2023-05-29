«Трагедия и для взрослых, и для детей»: в Челнах увеличилось количество погибших на воде

В Набережных Челнах увеличилось количество погибших на воде. Так, в 2022 году утонуло 7 человек, из них двое детей в возрасте 14 лет, что на 15% больше аналогичного периода предыдущего года (в 2021-м — 6 человек, в том числе двое детей). О подготовке к текущему купальному сезону доложил руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Абузар Нугуманов.

Докладчик отметил, что в целом по Татарстану в 2022 году количество погибших на водных объектах уменьшилось. Так, в РТ утонуло 86 человек, из них 9 детей (в 2021-м — 94 человека, из них 8 детей), спасено 105 человек, из них 11 детей.

«Данный вопрос приобретает особую значимость с началом купального сезона и каникул учащихся в общеобразовательных учреждениях. В текущем году на сегодняшний день в Набережных Челнах происшествий не зарегистрировано», — доложил он.

Мэр Наиль Магдеев попросил спикера «постучать три раза по дереву», чтобы печальные случаи на воде больше не повторялись.

«В 2021 году утонуло двое детей, и в 2022-м тоже двое. Это же трагедия и для взрослых, и для детей», — отметил градоначальник.

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах в прошлом году была организована пропагандистская работа. Так, совместно с Управлением образования города проведены 400 лекций в образовательных учреждениях для 14 тыс. учащихся по теме «Правила безопасного поведения на водных объектах».

На пляжах и в необорудованных местах для купания инспекторы провели 3,5 тыс. бесед для 29 тыс. человек, в том числе с любителями рыбной ловли. Распространили 5 322 памятки и листовки.

Помимо этого, госинспекторами ГИМС проведено 42 выступления по телевидению, 4 выступления по радио, вышло 18 публикаций в печатных изданиях, 29 публикаций в интернет-ресурсах, 78 трансляций бегущей строки на телевидении.

Для контроля за маломерными судами и безопасностью поведения на водных объектах в прошлом году проведено 277 патрулирований и 6 рейдов.

«При проведении патрулирований и рейдов привлекались сотрудники отделов полиции, спасатели ЗПСО, рыбнадзор, представители СМИ, ОСВОД, внештатные сотрудники ГИМС и работники администраций районов города», — сообщил Абузар Нугуманов.

Данная работа будет продолжена и в этом году.

«В купальный сезон 2023 года поставлена задача организовать безопасность на водных объектах в период проведения городских мероприятий „Сабантуй“, „День молодежи“ совместно с сотрудниками полиции. Также необходимо активизировать агитационно-пропагандистскую работу по проведению лекций в летних пришкольных и оздоровительных лагерях с распространением памяток и листовок; установить информационные стенды о правилах безопасности на водных объектах, о запрете купания в необорудованных местах», — заключил спикер.