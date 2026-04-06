Трафик судов через Ормузский пролив достиг максимума с начала операции в Иране

Количество судов, прошедших через Ормузский пролив, достигло наибольшего значения с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

В статье отмечается, что трафик через пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта, поскольку все больше стран заключают с Ираном соглашения, обеспечивающие, по-видимому, безопасное прохождение.

За выходные через пролив прошло 21 судно, что стало самым большим двухдневным показателем с начала марта. Из них 13 судов направились в Аравийское море, уточняет агентство. До конфликта через пролив ежедневно проходило около 135 судов.

Иранские суда по-прежнему доминируют в проливе, но в воскресенье там прошел танкер с иракской нефтью. Также Индия провела через Ормузский пролив восемь своих танкеров со сжиженным углеводородным газом, сообщило американское агентство.