Трафик на платных дорогах «Автодора» за год вырос на 33%

За год по скоростным магистралям «Автодора» проехали более 279 млн раз. Это на 33% превышает объемы 2023 года, сообщили в госкомпании.

В пресс-службе компании отметили, что на популярность платных трасс повлияло открытие движения по всей автодороге М12 «Восток» от Москвы до Казани. Также в 2024 году было запущено движение по обходу Твери на М11 «Нева».

Самой популярной в прошлом году оказалась трасса М4 «Дон», по которой можно добраться до Черноморского побережья. За этот период по ней проехали свыше 179 млн раз — +24% к показателям 2023-го.

Резко увеличилась востребованность магистрали М12 — с момента открытия движения от Москвы до Казани число проездов по ней превысило 27 млн. Динамика отмечалась и в течение года — если в его начале интенсивность движения составляла порядка 6 тысяч автомобилей в сутки, то в конце — 10 тысяч. В пиковые месяцы нагрузка превышала 15 тысяч автомобилей в сутки. По подмосковным участкам в сутки в среднем проезжали 62 тысячи авто, в Татарстане — более 17 тысяч.

Положительная динамика отмечена на ЦКАД в Московской области — 80,2 млн поездок, по скоростному участку М3 «Украина» — более 10,5 млн, М1 «Беларусь» в Московской области — 10,8 млн и других.

«Выбирая для поездки платные трассы, пользователи добираются до пункта назначения комфортно и безопасно, за понятное и заранее прогнозируемое время», — подчеркнули в «Автодоре».