Трафик на М-12 от Москвы до Казани в майские праздники достиг 95 тыс. поездок в сутки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В майские праздники трасса М-12 «Восток», соединяющая Казань с Москвой, демонстрировала высокий уровень загрузки – в среднем водители совершали порядка 95 тыс. поездок в сутки.

Как сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, в целом в праздничные дни значительно выросла интенсивность движения на ключевых скоростных трассах страны, включая М-12 «Восток», М-11 «Нева» и М-4 «Дон».

«Скоростные трассы – важная и неотъемлемая часть дорожной инфраструктуры страны. Они обеспечивают высокую пропускную способность, безопасность и комфорт для автомобилистов. Благодаря этому большие расстояния можно преодолеть за короткое и предсказуемое время. К тому же в длительных поездках есть возможность останавливаться в современных многофункциональных зонах дорожного сервиса, где доступны все необходимые услуги», – сказал Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что с 30 апреля по 11 мая по маршрутам М-12 «Восток» от Москвы до Казани фиксировались в среднем около 95 тыс. поездок в сутки, а рекордное значение составило 123 тыс. поездок 11 мая.

Также отмечается, что на отдельных участках трассы за Казанью средний показатель составлял около 9 тыс. проездов в сутки, а ближе к Казани и Екатеринбургу – до 13 тыс.

По данным «Автодора», рост трафика наблюдался и на других магистралях: по М-11 «Нева» в среднем фиксировалось около 57 тыс. поездок в сутки, а на отдельных участках – до 81 тыс. В пиковые дни также возрастала нагрузка на М-4 «Дон» и Центральную кольцевую автодорогу.