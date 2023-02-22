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Традиция, проверенная временем: «Татнефть» признана лучшей по работе со студентами
Победителем конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года», стала «Татнефть». Награду представителю компании вручили в Казани, сообщает газета «Нефтяные вести».
Студенческие трудовые отряды — это традиция, проверенная временем. Молодежь, принимая участие в таких инициативах, получает новые знания, компетенции, опыт и вкладывает свои физические и творческие усилия в полезные проекты для республики.
Компания доказала, что является одной из лучших в плане взаимодействия с вузами и техникумами. Более пяти лет «Татнефть» сотрудничает с республиканским центром студенческих трудовых отрядов. В прошлом году на объекты «Татнефти» было трудоустроено 557 студентов на период каникул по множеству направлений: сервис, гостиничный бизнес, отряды по благоустройству, педагогическое направление, медицинское и другие.
Для более чем 2 тыс. студентов из 40 учебных заведений России при поддержке компании были организованы различные мероприятия: третий Международный нефтегазовый молодежный форум «Хакатон Развития ТЭК 2022», экскурсии на предприятия, стажировки, практическая подготовка.
В компании не раз подчеркивали, что работа со студентами — это важная составляющая взаимодействия с кадровым потенциалом. В процессе работы можно определить перспективных молодых людей и девушек в различные направления деятельности, со временем предложить им работу в штате, а также улучшить навыки наставничества своих работников. Студенты смотрят на процессы свежим взглядом и генерируют новые идеи для бизнеса, приобретают ключевые навыки и компетенции, которые в дальнейшем пригодятся им в жизни на любой работе.
В программу итогового годового мероприятия помимо церемонии награждения вошли специализированный форум по выбору будущей карьеры и воркшоп, на котором обсуждалась разработка сквера студенческих отрядов в столице Татарстана. Всего на конкурс было подано 114 заявок: 32 личные и 82 — в командных номинациях.
Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»
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