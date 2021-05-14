Традиция и эксперименты: в галерее «Татмедиа» откроется выставка Союза фотографов РТ

Сегодня в галерее «Татмедиа» будет открыта выставка работ членов Союза художников РТ. Зрители смогут увидеть здесь архитектуру США, крымские пейзажи, натюрморты и подумать над местом человека в окружающем мире.

Лучшие классические традиции жанровой фотографии отражают фото Евгения Канаева. В экспозиции будут представлены его работы из серии «Солнечное сплетение» — снимки пронизаны любовью и нежностью к простым полевым цветам.

Рамиль Гали представит на выставки серию фото, сделанных в период работы в США. Данные снимки — это его эксперимент в области архитектурной фотографии (серия «Символы богатства»).

Стык фото, живописи и digital art представляют собой работы Валерия Михайлова. На снимках Рифката Якупова зрители смогут увидеть крымские пейзажи. Однако есть среди этих работ и тот, который очень дорог автору — на нем запечатлен лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая Ахсан Фатхутдинов.

Путешествовать через города, страны и континенты позволят фото Игоря Генералова, а переосмыслить каноны натюрморта — снимки Валерия Ряшина, который ставит эксперименты над внутрикадровым пространством и внешним видом своих работ.

Также посетители галереи «Татмедиа» смогут увидеть фото Евгения Кулешова — картины из жизни мегаполиса — и философские работы Фаата Гарифуллина, размышляющего о месте человека в окружающем мире.

Открытие выставки состоится сегодня в 18.00.