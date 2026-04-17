Традиция длиной в 60 лет: в Казани снова проведут праздник ко дню рождения Габдуллы Тукая

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поэтический праздник, приуроченный ко дню рождения Габдуллы Тукая, пройдет в Казани 26 апреля в 9:00 у здания театра им. Мусы Джалиля. Мероприятие организует агентство «Татмедиа» с целью возродить многолетнюю традицию.

Главный редактор журнала «Казан утлары» Алмаз Гимадиев напомнил, что традиция проводить поэтический праздник у памятника Тукаю существует с 1964 года. Позднее основная площадка была перенесена к новому зданию театра им. Камала, из-за чего на прежнем месте образовался своеобразный «разрыв» в культурной жизни.

По его словам, праздник на протяжении более чем 60 лет оставался ключевым событием для писательского сообщества, своего рода аналогом Сабантуя для литераторов: сюда приезжали авторы из разных регионов, встречались коллеги и формировалась особая творческая атмосфера. В этом году, чтобы вернуть эту традицию, было решено провести часовое мероприятие на прежней площадке.

Отдельно он отметил, что одной из особенностей программы станет активное участие молодых авторов. В частности, на сцене выступят участники творческой лаборатории «Яңа исем», студенты медресе «1000-летия принятия ислама», представители молодежного театра «Мизгел» КФУ, а также дети, задействованные в проектах «Салаваtik» и «Алмалар».

К подготовке события подключились редакции изданий, входящих в структуру «Татмедиа», включая журналы «Казан утлары», «Мәгариф», «Идел», «Салават күпере», «Сабантуй» и «Ялкын». Каждое из них представит собственную программу. От журнала «Казан утлары» участие примут поэты Фаниль Гилязев, Булат Ибрагимов, Луиза Янсуар и Рифат Салах.

Зиля Мубаракшина