Традиционный матч с «Нефтехимиком»: «Ак Барс» без ушедших лидеров

«Ак Барс» в межсезонье покинули восемь игроков, включая трех лидеров топ-6. В традиционном предсезонном матче с «Нефтехимиком» команда Гатиятулина сохранила территорию, но провалила большинство. Как играют казанцы без ушедших лидеров? Об этом — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Без Барабанова, Яшкина и Тодда: что изменилось в атаке

Состав, который вышел на лед против «Нефтехимика», был далек от оптимального. В воротах играл Александр Столпеченков, а не Тимур Билялов; Максим Арефьев пропустил матч из-за болезни и только возвращался в общую группу; Александр Хмелевский получил повреждение по ходу матча, а Семен Терехов попал под шайбу — обоих проверяли врачи. В такой ситуации тренерскому штабу было важно дать шанс молодежи и игрокам на пробных контрактах, чтобы посмотреть, как они проявляют себя на уровне КХЛ.

Кроме того, команда проходила предсезонную подготовку с серьезными физическими нагрузками — игроки еще не вошли в пик формы, и это сказывалось на движении и стабильности в течение матча.

Товарищеская встреча с «Нефтехимиком» (1:2, поражение по буллитам) стала первой проверкой того, как новая система Анвара Гатиятулина справляется с кадровым обвалом. Цифры и игровые эпизоды рисуют тревожную картину, но с важными оговорками о контексте предсезонки.

Статистика прошлого сезона иллюстрирует масштаб потерь. Лучший снайпер «регулярки» Александр Барабанов (21 гол), один из лидеров атаки Дмитрий Яшкин (19 голов, 65,6% вбрасываний) и архитектор большинства Нэйтан Тодд (6+6 в плей-офф) покинули команду. Их уход лишил «Ак Барс» острого паса, кистевого броска и вариативности в атаке.

В матче с «Нефтехимиком» это проявилось тотально. «Ак Барс» доминировал территориально, много бросал, но большинство бросков были либо с невыгодных позиций, либо заблокированы. Защитники гостей читали атаки казанцев — накаты по борту и прострелы на пятак — и просто ложились под шайбу. Как отметил после матча Алексей Бывальцев, «играли хорошо, создали много моментов, но реализация подвела». Гол Кирилла Семенова стал исключением — он родился не из системной комбинации, а из добивания после прострела Митчелла Миллера.

«Играли хорошо, создали много моментов, но реализация подвела». Фото: ak-bars.ru

При этом важно учитывать фактор предсезонных нагрузок. Игроки находились под серьезным физическим давлением, катастрофически не хватало свежести в завершающей стадии. Именно этим объясняется, почему многие моменты не были реализованы, а хоккеисты «Ак Барса» часто принимали решения с опозданием.

Как «Ак Барс» перестраивает большинство

Наиболее показательным стал провал игры в большинстве. Первая спецбригада в составе Александра Хмелевского, Семенова и Артема Галимова оказалась статичной и предсказуемой. Хмелевский на фланге пытался выполнять функции распасовщика, но защитники «Нефтехимика» легко давили на принимающего, вынуждая либо сбрасывать шайбу на синюю линию, либо бросать из-под блока. Эта тройка не создала ни одного острого момента в большинстве. Впрочем, оценивать эту бригаду в полной мере преждевременно — Хмелевский не доиграл матч до конца. Как сообщил главный тренер Гатиятулин после встречи, Александр получил повреждение, и его состояние должны были оценить доктора.

Вторая бригада в составе Григория Денисенко, Дмитрия Кателевского, Терехова, Алексея Пустозерова и Никиты Лямкина выглядела живее. Кателевский двигался, искал зоны, Денисенко тащил шайбу до лицевой, выдерживал паузу и искал партнеров. Именно эта бригада создала два острых момента — попадание Денисенко в перекладину и опасный бросок Терехова. При этом Семен Терехов тоже досрочно завершил встречу — ему попало шайбой, и он отправился на снимок. Так что и здесь говорить о полноценной оценке спецбригад пока рано: оба ключевых фланговых игрока большинства не смогли доиграть матч. Вторая выглядит перспективнее именно за счtт движения и креативности. Но окончательные выводы по игре в большинстве можно будет делать только тогда, когда Хмелевский и Терехов вернутся в строй, а команда выйдет из предсезонных нагрузок.

Тренерский штаб перетасовал сочетания в равных составах, и пока новая химия не сложилась — на это накладывается и тот факт, что команда находится под серьезными физическими нагрузками на сборах. Гол Семенова после прострела Миллера — их лучший эпизод. Но в позиционной атаке им не хватает тонкого паса: Галимов — центр силовой, а не плеймейкер. Без Яшкина и Барабанова звено становится предсказуемым.

И снова травма Хмелевского не позволила до конца оценить эффективность этого сочетания. Второе звено Денисенко – Кателевский – Терехов с подключением Пустозерова пока что самый перспективный эксперимент — именно это сочетание создало два самых острых момента в матче (попадание в перекладину и опасный бросок Терехова). Кателевский связывает игру, Денисенко и Терехов создают угрозу с флангов. Однако стабильности пока нет: они часто играют на периметре, а при входе в зону натыкаются на плотную оборону.

Защитники «Нефтехимика» встречали их жестко у синей линии, не давали сместиться в центр и блокировали броски с неудобной руки. Но именно это звено показывает движение и креатив, которые так нужны новой атакующей модели «Ак Барса».

«Для нас важно посмотреть на ребят и дать им возможность почувствовать себя на уровне КХЛ» Фото: ak-bars.ru

Бывальцев и Алистров старались, создавали моменты, но не реализовали. Глубины атаки не хватило, чтобы конкурировать с насыщенной обороной «Нефтехимика». Именно на молодежи из ВХЛ и игроках на пробных контрактах был сделан акцент в этом матче. Как объяснил Гатиятулин, «для нас важно посмотреть на ребят и дать им возможность почувствовать себя на уровне КХЛ».

Малек Саберзянов и Максим Быков (последний — на пробном контракте) неплохо проявили себя. Саберзянов активно двигался, создавал остроту, пытался пройти за воротами. Андрей Дульнев здорово разобрался в эпизоде, когда «Нефтехимик» убежал 2 в 0. Это хороший знак: глубина состава есть, и молодежь готова брать на себя ответственность.

«Ак Барс» без ушедших лидеров: каркас есть, голов нет

На фоне проблем в атаке вратарская линия остается главным козырем. Александр Столпеченков провел уверенный матч, а в овертайме совершил сэйв после броска Дамира Жафярова.

В обороне Лямкин действовал неоднозначно: в атаке подключался, бросал с синей линии, но в защите его зона становилась местом для голевых моментов соперника. Миллер, напротив, был надежнее — именно его прострел привел к голу Семенова. Однако в целом защита выглядела менее цепкой, чем у гостей, а два пропущенных гола — следствие потери концентрации на пятаке. Сказываются и физические нагрузки — на фоне усталости защитники не успевали закрывать зону добивания.

Дополнительное время стало логичным продолжением. Момент Денисенко с перекладиной — ещё один эпизод, где «Ак Барс» был близок, но не точен. Удаление у «Нефтехимика» в овертайме не помогло — гости грамотно разрушали все комбинации. Физическая усталость давала о себе знать: хоккеисты действовали с заметным опозданием, не успевали за быстрыми контратаками соперника.

В серии буллитов Владимир Алистров, Денисенко, Саберзянов и Галимов не реализовали свои попытки. Лишь Миллер пятым буллитом был точен, но этого оказалось недостаточно. Итог серии — 1:2 в пользу «Нефтехимика».

«Ак Барс» сохранил физику и прессинг, но потерял креатив. Команда пока пытается играть в тот же хоккей, но с другими исполнителями — и это не работает. Как резюмировал Пустозеров, «пока игра далека от идеала, но предсезонные матчи для этого и существуют».

Главная задача тренерского штаба в предсезонке — не результат, а оценка резерва: посмотреть молодежь и игроков на пробных контрактах, дать им шанс проявить себя на уровне КХЛ. У «Ак Барса» есть вратарь, есть молодежь, есть каркас. Но чтобы вернуться на топ-уровень, нужно время и новая тактическая модель. Пока этот поиск продолжается, команда продолжает работать, несмотря на все кадровые и физические сложности.